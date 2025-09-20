Visite de l’église Saint-Nicolas de Vézinnes Église Saint-Nicolas Vézinnes
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T13:00:00
Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T17:00:00
Venez visiter librement l’église Saint-Nicolas de Vézinnes, qui présente des éléments du XII au XVIIe siècle. Préservée au centre du village, elle se trouve devant une belle croix Henri II. À l’occasion, vous découvrir l’exposition des œuvres de Christine Deschamps représentant le Tonnerrois.
Le samedi 20 septembre à 15h, Christine Deschamps interviendra pour présenter son travail.
Église Saint-Nicolas 1 place de l’Église, 89700 Vézinnes Vézinnes 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté Parking à proximité.
© Commune de Vézinnes