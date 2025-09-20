Visite de l’église Saint-Nicolas de Willerval et exposition de photos de la Grande Guerre Église Saint-Nicolas de Willerval Willerval

Visite de l’église Saint-Nicolas de Willerval et exposition de photos de la Grande Guerre Samedi 20 septembre, 09h00, 13h00 Église Saint-Nicolas de Willerval Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-20T13:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Visite libre de l’église Saint-Nicolas avec présentation degisants médiévaux (église, rue Azaloux)

Exposition de photos de la Grande Guerre et des plans de la reconstruction (à la mairie, rue du château)

Samedi de 9h à 11h30 et de 13h à 16h30

Église Saint-Nicolas de Willerval rue azaloux Willerval 62580 Pas-de-Calais Hauts-de-France

