Visite de l’église Saint-Nicolas et de son quartier Stand Ville d’Art et d’Histoire Blois

Visite de l’église Saint-Nicolas et de son quartier 20 et 21 septembre Stand Ville d’Art et d’Histoire Loir-et-Cher

Réservation à partir du lundi 8 septembre.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:30:00

Au Moyen Âge, la cité bénéficie d’un commerce florissant et héberge de puissantes institutions religieuses comme l’abbaye Saint-Laumer. Cette année, des travaux de restauration ont lieu à l’église Saint-Nicolas ainsi qu’à l’Hôtel Dieu voisin : évoquez ces chantiers avec votre guide (attention pas de visite de chantier).

Toute la journée, l'équipe du Service Ville d'art et d'histoire de la Ville de Blois est présente pour vous guider et vous accompagner durant le week-end des Journées européennes du patrimoine. Venez également découvrir toutes les activités que nous proposons pendant l'année.

