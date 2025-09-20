Visite de l’église Saint-Pantaléon de Ravières Église Saint-Pantaléon Ravières

Visite de l’église Saint-Pantaléon de Ravières Église Saint-Pantaléon Ravières samedi 20 septembre 2025.

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter librement l’église de Ravières, érigée au XVe siècle. Dédiée à saint Pantaléon, elle possède un magnifique portail Renaissance sur lequel figurent les statues de la Vierge, saint Jean-Baptiste et saint Pantaléon, encadrant deux belles portes en plis de serviette. Sur les côtés du clocher, saint Fiacre et saint Antoine de Padoue regardent l’horizon. Aux deux autres angles, les statues sont absentes. Une jolie croix, très ouvragée, orne le fronton.

Église Saint-Pantaléon Rue Leopold Garnuchot, 89390 Ravières, France Ravières 89390 Yonne Bourgogne-Franche-Comté Parking sur place.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Commune de Ravières