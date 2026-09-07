Visite de l’Eglise Saint-Patern, Église Saint-Patern, Louvigné-de-Bais

Informations pratiques

Visite de l’Eglise Saint-Patern 19 et 20 septembre Église Saint-Patern Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite de l’Eglise Saint-Patern et de ses vitraux suite aux récentes rénovations qui se sont achevées au printemps 2026.

Église Saint-Patern 2 Rue du Beau Soleil, 35680 Louvigné-de-Bais, France Louvigné-de-Bais 35680 Ille-et-Vilaine Bretagne L’église a été bâtie au XVIe siècle par les architectes Babin et Arthur. Le Forestier a réalisé le clocher au XVIIIe siècle (1760). L’édifice comprend une nef à chevet plat, flanquée de deux collatéraux. Le chevet, qui fait saillie sur les bas-côtés, est fermé à l’ouest par une fenêtre flamboyante à deux meneaux. La façade sud présente un collatéral à quatre pignons, édifié de 1758 à 1761. La façade nord, terminée en 1563, se compose de quatre pignons séparés par des contreforts et décors de crochets sculptés. Au nord du choeur est adossée une chapelle seigneuriale éclairée par une fenêtre tréflée et voûtée en berceau avec doubleaux sculptés. Cette chapelle abrite une crypte sépulcrale qui s’étend sous le choeur. Les collatéraux communiquent avec la nef par des arcades en tiers point reposant sur des piles alternativement cylindriques et octogonales. Les trois vitraux ont été exécutés par Leconte et Colin de Rennes à la fin du XIXe siècle.

Visite commentée suite aux récentes rénovations

© Mairie Louvigné-de-Bais