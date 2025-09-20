Visite de l’église Saint-Paul Église Saint-Paul Montluçon
Visite de l’église Saint-Paul Église Saint-Paul Montluçon samedi 20 septembre 2025.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T18:00:00
Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:00:00
Construite entre 1863 et 1869 par l’architecte Louis Auguste Boileau pour les ouvriers des aciéries Saint-Jacques de Montluçon. Son armature de fer et ses piliers en fonte ont été réalisés sur place. Elle possède des orgues symphoniques Joseph Merklin.
Église Saint-Paul Place Jean Dormoy, 03100 Montluçon Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Journées européennes du patrimoine 2025
Ministère de la Culture