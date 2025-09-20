Visite de l’église Saint-Paul Église Saint-Paul Montluçon

Visite de l’église Saint-Paul Église Saint-Paul Montluçon samedi 20 septembre 2025.

Visite de l’église Saint-Paul 20 et 21 septembre Église Saint-Paul Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Construite entre 1863 et 1869 par l’architecte Louis Auguste Boileau pour les ouvriers des aciéries Saint-Jacques de Montluçon. Son armature de fer et ses piliers en fonte ont été réalisés sur place. Elle possède des orgues symphoniques Joseph Merklin.

Église Saint-Paul Place Jean Dormoy, 03100 Montluçon Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Journées européennes du patrimoine 2025

Ministère de la Culture