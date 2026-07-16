Visite de l’église Saint-Pierre à Gauriac, Église Saint-Pierre, Francicot

Informations pratiques

Visite de l’église Saint-Pierre à Gauriac 19 et 20 septembre Église Saint-Pierre Gironde

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Portes ouvertes de l’église avec visite libre.

Église Saint-Pierre Rue du sabotier, 33710 Gauriac Francicot 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 64 80 08 http://www.gauriac.fr Construite au XIIe siècle sur un site plus ancien, la construction romane primitive de l’église a largement disparu.

Seuls quelques éléments subsistent, tels que le croisillon sud avec une baie murée, la partie orientale de la nef jusqu’à l’arc triomphal surmonté d’un pignon, ainsi que le chœur qui est l’élément le plus remarquable. Le chœur se compose d’une abside à sept pans et est voûté en cul-de-four, ce qui surprend par sa simplicité. On peut encore observer quelques vestiges de décoration, tels que des colonnettes, des chapiteaux sculptés, ainsi qu’un modillon énigmatique situé au sud. Parking. Pas d’accès PMR.

Portes ouvertes de l’Eglise, visites libre

©Mairie