Visite de l’église Saint-Pierre de Cadaujac Église de Cadaujac Cadaujac

Visite de l’église Saint-Pierre de Cadaujac Église de Cadaujac Cadaujac samedi 20 septembre 2025.

Visite de l’église Saint-Pierre de Cadaujac 20 et 21 septembre Église de Cadaujac Gironde

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

⛪ Visite libre de l’église et concours photo

Profitez d’une visite libre de l’église pour (re)découvrir ce lieu de culte, témoin de l’histoire et de l’architecture religieuse locale.

Participez également au concours photo organisé autour des églises de la paroisse des Graves : l’occasion de poser un regard artistique sur ce patrimoine et de le valoriser à travers l’objectif.

Église de Cadaujac 33140 Cadaujac Cadaujac 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine Visite libre avec un quiz proposé sur les 14 églises de la paroisse. En répondant à 4 questions sur au moins 5 églises, vous aurez la possibilité de gagner des billets d’entrée au château de La Brède ou au musée des Techniques à Beautiran.

⛪ Visite libre de l’église et concours photo

© Paroisse des Graves