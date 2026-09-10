Visite de l’Eglise Saint Pierre de Chambon, Église Saint-Pierre, Chambon

Informations pratiques

Visite de l’Eglise Saint Pierre de Chambon Dimanche 20 septembre, 10h00 Église Saint-Pierre Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Notre petite commune possède une église de style Romane du XIIe siècle. Un grand projet de restauration est cours, c’est dans ce cadre qu’il est important de sensibiliser à la protection des monuments historiques.

La visite commentée sera un moment important pour faire découvrir notre riche patrimoine.

Lors de cette journée, les visiteurs pourrons rencontrer l’association de sauvergarde de l’église Saint Pierre de Chambon (ASEP DE CHAMBON).

Un stand de la fondation du patrimoine sera présent.

Diverses animations seront organisés afin de rendre les visites intéractives et culturelles.

Église Saint-Pierre Le Bourg, 18190 Chambon, France Chambon 18190 Cher Centre-Val de Loire 0248606541 https://www.comcomabc.fr/tourisme/nouvelle-version-du-patrimoine La façade du XIIe siècle est surmontée d’un clocher moderne. Elle est percée d’une baie plein cintre avec archivoltes ornées. Les chapiteaux des colonnes recevant les piédroits sont ornés de feuillages, de personnages et de monstres. Le chœur est à abside semi circulaire. Chapiteaux sculptés. Parking.

Notre petite commune possède une église de style Romane du XIIe siècle. Un grand projet de restauration est cours, c’est dans ce cadre qu’il est important de sensibiliser à la protection des La un …

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