Visite de l’église Saint-Pierre de Coatréven Rue de l’Église Coatréven

L’Église Saint Pierre construite au XVI ème siècle vous accueille dans le cadre des journées du patrimoine. .
Rue de l’Église Eglise Saint Pierre Coatréven 22450 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 38 04 71
