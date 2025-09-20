Visite de l’église Saint-Pierre de Nevers Église Saint-Pierre Nevers

Visite de l’église Saint-Pierre de Nevers 20 et 21 septembre Église Saint-Pierre Nièvre

Entrée libre

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’église Saint-Pierre de Nevers vous ouvre ses portes pour découvrir un décor baroque unique en France.

Église Saint-Pierre 4 Rue des Places, 58000 Nevers, France Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

© Ville de Nevers