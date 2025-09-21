Visite de l’église Saint-Pierre de Saint-Pierre-du-Vauvray Journées du patrimoine Saint-Pierre-du-Vauvray
Visite de l’église Saint-Pierre de Saint-Pierre-du-Vauvray Journées du patrimoine Saint-Pierre-du-Vauvray dimanche 21 septembre 2025.
Visite de l’église Saint-Pierre de Saint-Pierre-du-Vauvray Journées du patrimoine
Eglise Saint-Pierre, 1 Rue de l’Eglise Saint-Pierre-du-Vauvray Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 10:00:00
fin : 2025-09-21 12:00:00
Date(s) :
2025-09-21
Venez admirer l’église et son intérieur. .
Eglise Saint-Pierre, 1 Rue de l’Eglise Saint-Pierre-du-Vauvray 27430 Eure Normandie +33 2 32 59 91 06
English : Visite de l’église Saint-Pierre de Saint-Pierre-du-Vauvray Journées du patrimoine
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Visite de l’église Saint-Pierre de Saint-Pierre-du-Vauvray Journées du patrimoine Saint-Pierre-du-Vauvray a été mis à jour le 2025-08-26 par Office de Tourisme Seine Eure