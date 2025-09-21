Visite de l’église Saint-Pierre de Saint-Pierre-du-Vauvray Journées du patrimoine Saint-Pierre-du-Vauvray

Visite de l’église Saint-Pierre de Saint-Pierre-du-Vauvray Journées du patrimoine Saint-Pierre-du-Vauvray dimanche 21 septembre 2025.

Visite de l’église Saint-Pierre de Saint-Pierre-du-Vauvray Journées du patrimoine

Eglise Saint-Pierre, 1 Rue de l’Eglise Saint-Pierre-du-Vauvray Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21 12:00:00

Date(s) :

2025-09-21

Venez admirer l’église et son intérieur. .

Eglise Saint-Pierre, 1 Rue de l’Eglise Saint-Pierre-du-Vauvray 27430 Eure Normandie +33 2 32 59 91 06

English : Visite de l’église Saint-Pierre de Saint-Pierre-du-Vauvray Journées du patrimoine

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite de l’église Saint-Pierre de Saint-Pierre-du-Vauvray Journées du patrimoine Saint-Pierre-du-Vauvray a été mis à jour le 2025-08-26 par Office de Tourisme Seine Eure