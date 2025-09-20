Visite de l’église Saint-Pierre de Tonnerre Église Saint-Pierre Tonnerre

Visite de l’église Saint-Pierre de Tonnerre 20 et 21 septembre Église Saint-Pierre Yonne

Entrée libre

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez de visites libres et commentées de l’église Saint-Pierre de Tonnerre.

Située en face de l’ancienne abbaye Saint-Michel, elle surplombe la cité et domine la vallée. D’un premier bâtiment, restent enfouis dans le clocher, les vestiges romans d’un portail. L’église a été rebâtie après son incendie en 1556, elle est donc de style Renaissance. Les grisailles des baies du rez-de-chaussée à droite, qui sont datées de 1545, en sont un témoignage remarquable.

Vous pourrez découvrir lors de votre visite une exposition d’objets sacrés et des œuvres de l’association Arts en Tonnerrois.

Enfin, un concert du Conservatoire de Musique du Tonnerrois au profit de la restauration de l’orgue de l’église sera donné samedi 20 septembre à 17h (participation libre).

Église Saint-Pierre Chemin des Roches, 89700 Tonnerre, France Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

