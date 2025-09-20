Visite de l’église Saint-Pierre Église Saint-Pierre Avon
Visite de l’église Saint-Pierre Église Saint-Pierre Avon samedi 20 septembre 2025.
Horaires à venir
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00
Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00
Visites libres et guidées de l’église Saint-Pierre d’Avon.
Église Saint-Pierre 11 Rue Père Maurice, 77210 Avon, France Avon 77210 Seine-et-Marne Île-de-France 0160721298 https://www.polefontainebleau.fr/patrimoine/eglise-saint-pierre-davon
©Maire d’Avon