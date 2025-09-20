Visite de l’église Saint-Pierre Église Saint-Pierre Montluçon

Visite de l’église Saint-Pierre Église Saint-Pierre Montluçon samedi 20 septembre 2025.

Visite de l’église Saint-Pierre 20 et 21 septembre Église Saint-Pierre Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Visite commentée – Durée : 1 h

Église Saint-Pierre Place Saint-Pierre, 03100 Montluçon, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 04 70 05 05 95 http://paroissesaintemariemontlucon.blogspot.com Édifice roman du début du XIIe siècle avec quelques remaniements aux XVes et XVIIes siècles. Cette église présente un riche mobilier, notamment une vierge classée parmi les monuments historiques.

Visite commentée – Durée : 1 h

Paroisse Louise-Thérèse de Montluçon