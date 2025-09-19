Visite de l’église Saint-Pierre Eglise Saint-Pierre, Pleugriffet Pleugriffet

Début : 2025-09-19T09:00:00 – 2025-09-19T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Venez visiter cette église édifiée de 1954 à 1956. Ce chef d’oeuvre moderne de béton, de briques et de verre étonne par la richesse de ses verrières, mais aussi pour sa coupole et son porche en granite.

À l’intérieur, les nombreux vitraux réalisés avec des dalles de verre, inondent de lumière cet édifice religieux unique du Pays des Rohan.

Eglise Saint-Pierre, Pleugriffet Eglise Saint Pierre 56120 Pleugriffet Pleugriffet 56120 Morbihan Bretagne https://pleugriffet.bzh/la-commune/histoire-et-patrimoine/patrimoine-en-images/ https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA56132152 Parking à proximité

PAH des Rohan