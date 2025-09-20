Visite de l’église Saint-Pierre Eglise Saint-Pierre, Silfiac Silfiac

Visite de l’église Saint-Pierre 20 et 21 septembre Eglise Saint-Pierre, Silfiac Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Venez découvrir l’église de Silfiac, datant du 18e siècle et dotée d’un ossuaire. À l’intérieur, un catafalque est présent dans le transept sud, ils sont rares en Bretagne et servaient à présenter le cercueil du défunt lors d’une cérémonie funéraire. Les bras du transept et le choeur sont également ornés de monumentaux retables lavallois.

Eglise Saint-Pierre, Silfiac 56480, Silfiac Silfiac 56480 Morbihan Bretagne https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/IM56000505 L’église Saint-Pierre est datée du 18e siècle.

L’ossature au balustre galbé date de la Révolution.

Les seigneurs de Crénihuel, rattachés par la suite aux seigneurs de Coët An Fao (Séglien) y avaient droit d’enfeu, c’est-à-dire le droit d’être enterré dans une chapelle.

PAH des Rohan