Visite de l’église Saint-Pierre Eglise Saint-Pierre Villefranche-sur-Saône

Visite de l'église Saint-Pierre

Dimanche 21 septembre 2025

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

L’orgue de la fin du XIXe siècle sonnera tout au long de la journée. La visite comprendra quelques informations sur cette église de 1879 de style néo-roman, son histoire, ses statues et vitraux.

samedi 20 et dimanche 21 septembre, de 10h à 17h

Visite libre et gratuite

Eglise Saint-Pierre 53 rue Blondeau, 69400 Villefranche-sur-Saône Villefranche-sur-Saône 69400 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes L’église, datant de 1879, est un lieu emblématique non loin de la rue Nationale. Ouverture uniquement depuis 2008 pour des occasions culturelles.

