Visite de l’église Saint-Pierre-ès-Liens Église Saint-Pierre-ès-Liens Clairac

Visite de l’église Saint-Pierre-ès-Liens 20 et 21 septembre Église Saint-Pierre-ès-Liens Lot-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Cette église appartenait autrefois à une grande abbaye dont ne subsistent de l’époque romane que les côtés nord de la nef, du transept et de l’absidiole. Après les guerres de Religion, elle fut reconstruite au XVIIe siècle puis entièrement restaurée au XIXe dans l’esprit des basiliques antiques.

C’est en 1936 que Giovanni Masutti est sollicité pour réaliser le trompe l’œil d’un baldaquin moderne surplombant l’autel. Imitant les nervures d’une voute à cinq pans, il y insère des médaillons représentant les quatre évangélistes avec le Christ au centre.

La tribune qui abrite l’orgue au revers de la façade est soutenue par des colonnes de faux marbre vert. Un motif que l’on retrouve également sur les parements de l’orgue et de l’horloge.

Église Saint-Pierre-ès-Liens Place de l’église 47320 Clairac Clairac 47320 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

© mairie de Clairac