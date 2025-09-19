Visite de l’église Saint-Pierre et Saint-Paul Église Saint-Pierre et Saint-Paul Forges-de-Lanouée

Visite de l’église Saint-Pierre et Saint-Paul 19 – 21 septembre Église Saint-Pierre et Saint-Paul Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T14:00:00 – 2025-09-19T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Les bénévoles de l’association Mémoire et Patrimoine des Forges vous accueilleront pour la visite de cette église.

Notre-Dame-de-Toute-Aide, construite en 1760, fut dans un premier temps une chapelle, celle du château des Forges de Lanouée. Elle devient une église paroissiale en 1883, elle est agrandie en 1889 et 1895 pour mieux accueillir les fidèles.

Cette église est richement ornée, elle abrite un très beau vitrail et une statue de saint Eloi, patron des forgerons.

L’église, en tant que chapelle du château des Forges, est inscrite au titre des monuments historiques par arrêté du 24 août 2007.

Michel Langle