Visite de l’église Saint-Pierre et Saint-Paul Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul Ligny-le-Châtel

Visite de l’église Saint-Pierre et Saint-Paul Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul Ligny-le-Châtel samedi 20 septembre 2025.

Visite de l’église Saint-Pierre et Saint-Paul 20 et 21 septembre Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul Yonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter librement l’église Saint-Pierre et Saint-Paul de Ligny-le-Châtel, qui date du début du XVIe siècle (XIIe pour la partie ancienne). L’église eut à subir les nombreux événements dramatiques que connut la ville (pillages et incendies) et fut transformée à plusieurs époques. À la fin du XVe siècle, les Linéens voulurent agrandir leur église et s’adressèrent au chapitre de la cathédrale de Langres. Les chanoines hésitèrent longtemps mais finalement, en 1539, un accord finit par être conclu avec les habitants de Ligny qui s’engagèrent à construire les chapelles.

Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul 89144 Ligny-le-Châtel Ligny-le-Châtel 89144 Yonne Bourgogne-Franche-Comté parking sur place.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Commune de Ligny-le-Châtel