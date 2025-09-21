Visite de l’église Saint-Pierre et Saint-Paul Église Saint-Pierre et Saint-Paul Loretz-d’Argenton
Visite de l’église Saint-Pierre et Saint-Paul Église Saint-Pierre et Saint-Paul Loretz-d’Argenton dimanche 21 septembre 2025.
Visite de l’église Saint-Pierre et Saint-Paul Dimanche 21 septembre, 14h30 Église Saint-Pierre et Saint-Paul Deux-Sèvres
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T17:30:00
Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T17:30:00
Visites guidées par l’abbé de la paroisse de cette église fermée depuis son incendie et récemment restaurée.
Départ de visite toutes les heures
Église Saint-Pierre et Saint-Paul Pl. de l’Église, 79290 Loretz-d’Argenton Loretz-d’Argenton 79290 Bouillé-Loretz Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
Visites guidées par l’abbé de la paroisse de cette église fermée depuis son incendie et récemment restaurée.
© ville de Thouars