Visite de l’église Saint-Pierre et Saint-Paul Église Saint-Pierre et Saint-Paul Loretz-d’Argenton

Visite de l’église Saint-Pierre et Saint-Paul Église Saint-Pierre et Saint-Paul Loretz-d’Argenton dimanche 21 septembre 2025.

Visite de l’église Saint-Pierre et Saint-Paul Dimanche 21 septembre, 14h30 Église Saint-Pierre et Saint-Paul Deux-Sèvres

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Visites guidées par l’abbé de la paroisse de cette église fermée depuis son incendie et récemment restaurée.

Départ de visite toutes les heures

Église Saint-Pierre et Saint-Paul Pl. de l’Église, 79290 Loretz-d’Argenton Loretz-d’Argenton 79290 Bouillé-Loretz Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

Visites guidées par l’abbé de la paroisse de cette église fermée depuis son incendie et récemment restaurée.

© ville de Thouars