Visite de l’église Saint-Pierre et Saint-Paul Eglise Saint-Pierre-Saint-Paul Pointe-à-Pitre

Visite de l’église Saint-Pierre et Saint-Paul Eglise Saint-Pierre-Saint-Paul Pointe-à-Pitre samedi 18 octobre 2025.

Visite de l’église Saint-Pierre et Saint-Paul 18 et 19 octobre Eglise Saint-Pierre-Saint-Paul

Rdv au Pavillon de la ville (ancien presbytère)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T15:30:00 – 2025-10-18T17:00:00

Fin : 2025-10-19T16:00:00 – 2025-10-19T18:00:00

Visites guidées de l’église Saint-Pierre et Saint-Paul

L’église Saint-Pierre et Saint-Paul aussi nommée par habitude de language « cathédrale de Pointe-à-Pitre » depuis 1976 et les évènements de la SOUFRIERE, serait comparable à un majestueux vaisseau en fer grâce à sa charpente métallique réalisée par l’entreprise industrielle Joly, concepteur des halles Baltard.

Symbole de l’architecture métallique en Guadeloupe, elle a été sélectionnée, le 5 avril 2021, par la Mission Stéphane Bern – Loto du patrimoine, comme monument emblématique de la Guadeloupe à restaurer. A cet effet, une liste de souscription est ouverte sur le site www.fondation-patrimoine.org/76099.

Eglise Saint-Pierre-Saint-Paul Rue alsace-lorraine, Pointe-à-Pitre Pointe-à-Pitre 97110 Centre-Ville Guadeloupe [{« link »: « http://www.fondation-patrimoine.org/76099 »}] Cet édifice de type basilical, à nef et bas-côté est construit en dix travées de charpente métallique prolongées par un chœur polygonal et son déambulatoire.

Théâtralisée par son implantation sur socle en centre-ville, l’église est une architecture métallique de l’architecte Alexandre PETIT destinée à résister à la sismicité de la région. Elle est édifiée en 1849 à partir des matériaux de l’église originelle démolie après le tremblement de terre de 1813. Sa façade maçonnée d’inspiration néoclassique est désolidarisée de sa façade occidentale.

L’ossature métallique (non masquées) présente une décoration extrêmement travaillée (chapiteaux, rivetage de style gothique). Une abondance de lumière est apportée par le biais des 14 fenêtres dotées initialement de vitraux disparues après le cyclone de 1928. En 1966, le cyclone Inès anéantis les vitraux commandés exécutés et installés en 1931 par le maitre Verrier Gerrer de Mulhouse à l’exception de 2 éléments aujourd’hui conservés sur place.

Protection :

Monument historique classé par arrêté du 28 décembre 1978

La ville de Pointe-à-Pitre possède un riche patrimoine architectural civil, des cases, des maisons bourgeoises, des demeures en série dont les plus anciennes remontent à la fin du XIXe siècle.

Ville de Pointe-à-Pitre