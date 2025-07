Visite de l’église Saint-Pierre Place Saint-Pierre Montluçon

Visite de l’église Saint-Pierre Place Saint-Pierre Montluçon vendredi 4 juillet 2025.

Visite de l’église Saint-Pierre

Place Saint-Pierre Eglise Saint-Pierre Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-07-04 11:00:00

fin : 2025-08-30

Date(s) :

2025-07-04 2025-07-05 2025-07-11 2025-07-12 2025-07-18 2025-07-19 2025-07-25 2025-08-01 2025-08-02 2025-08-08 2025-08-09 2025-08-16 2025-08-22 2025-08-23 2025-08-29 2025-08-30

L’église romane Saint-Pierre se trouve au cœur de la cité médiévale de Montluçon.

.

Place Saint-Pierre Eglise Saint-Pierre Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 05 95

English :

The Romanesque church of Saint-Pierre lies at the heart of the medieval town of Montluçon.

German :

Die romanische Kirche Saint-Pierre befindet sich im Herzen der mittelalterlichen Stadt Montluçon.

Italiano :

La chiesa romanica di Saint-Pierre si trova nel cuore della città medievale di Montluçon.

Espanol :

La iglesia románica de Saint-Pierre se encuentra en el corazón de la ciudad medieval de Montluçon.

L’événement Visite de l’église Saint-Pierre Montluçon a été mis à jour le 2025-06-26 par Montluçon Tourisme