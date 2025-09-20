Visite de l’église Saint-Pierre Saint-Paul Église Saint-Pierre-Saint-Paul Ivry-sur-Seine

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

En centre-ville, l’église mentionnée dès le 12e siècle, propriété communale, est un lieu de culte vivant et un lieu de valorisation du patrimoine tant artistique que musical. Elle contient de nombreux objets classés (tableaux, boiseries, pièces d’orfèvrerie…) et des vitraux modernes dus à l’atelier Mauméjean. Découvrez l’orgue construit en 1863 par le facteur d’orgue Stoltz entièrement restauré en 2018.

Samedi 20 septembre

• De 15h à 18h : visites libres.

• De 17h à 18h : visites guidées.

• De 15h à 17h : présentation de l’orgue par l’association des Amis des orgues d’Ivry.

Dimanche 21 septembre

• De 14h à 17h : visites guidées.

• De 14h à 19h : visites libres.

• De 17h à 19h : présentation de l’orgue par l’association des Amis des orgues d’Ivry.

Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Église Saint-Pierre-Saint-Paul Mairie d’Ivry – Métro, 94200 Ivry-sur-Seine, France Ivry-sur-Seine 94200 Centre-ville Val-de-Marne Île-de-France

Archives municipales d’Ivry-sur-Seine