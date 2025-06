Visite de l’église Saint-Pierre Place Jules-Ferry Yzeure 6 août 2025 07:00

Dans le cadre du circuit des églises romanes, le Pays d’art et d’histoire vous invite à découvrir l’église et ses secrets à la lumière de votre lampe.

Place Jules-Ferry Parvis de l’église

Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 63 83 34 12

English :

As part of the Romanesque church circuit, the Pays d?art et d?histoire invites you to discover the church and its secrets by the light of your lamp.

German :

Im Rahmen des Rundwegs der romanischen Kirchen lädt Sie das Pays d’art et d’histoire dazu ein, die Kirche und ihre Geheimnisse im Licht Ihrer Lampe zu entdecken.

Italiano :

Nell’ambito della visita della chiesa romanica, il Pays d’art et d’histoire vi invita a scoprire la chiesa e i suoi segreti alla luce della vostra lampada.

Espanol :

En el marco de la visita de la iglesia románica, el Pays d’art et d’histoire le invita a descubrir la iglesia y sus secretos a la luz de su lámpara.

