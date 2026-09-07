AGENDA · Thélus
Visite de l’Église Saint-Ranulphe, Église Saint-Ranulphe de Thélus, Thélus
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Ranulphe de Thélus · Thélus
Informations pratiques
Visite de l’Église Saint-Ranulphe 19 et 20 septembre Église Saint-Ranulphe de Thélus Pas-de-Calais
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Exposition de photos anciennes :
Découvrez les photos anciennes, des habits sacerdotaux et des vitraux.
Démonstration des techniques du vitrail :
Présentation des techniques du vitrail.
Église Saint-Ranulphe de Thélus Pl. du Maréchal Leclerc, 62580 Thélus Thélus 62580 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Exposition de photos anciennes :
© Thélus Eglise Saint-Ranulphe – Paper Menthe