Visite de l’Église Saint-Ranulphe, Église Saint-Ranulphe de Thélus, Thélus

Informations pratiques

Visite de l’Église Saint-Ranulphe 19 et 20 septembre Église Saint-Ranulphe de Thélus Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition de photos anciennes :

Découvrez les photos anciennes, des habits sacerdotaux et des vitraux.

Démonstration des techniques du vitrail :

Présentation des techniques du vitrail.

Église Saint-Ranulphe de Thélus Pl. du Maréchal Leclerc, 62580 Thélus Thélus 62580 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Exposition de photos anciennes :

© Thélus Eglise Saint-Ranulphe – Paper Menthe