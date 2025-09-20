Visite de l’église Saint-Raymond Église Saint-Raymond Audierne

Visite de l’église Saint-Raymond Église Saint-Raymond Audierne samedi 20 septembre 2025.

Visite de l’église Saint-Raymond 20 et 21 septembre Église Saint-Raymond Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Pour la première fois depuis 6 ans, l’église Saint-Raymond pourra être visitée.

Jusqu’en 2019, elle accueillit régulièrement le pardon d’Audierne et, à partir de 2001, des expositions d’art contemporain dans le cadre de la manifestation « Art à la Pointe » mais, suite à de graves altérations de sa charpente, elle est fermée au public depuis 6 ans.

La pose, cet été, d’étaiements et filets de protection, permet des visites encadrées en petits groupes. Les premières visites commentées seront exceptionnellement organisées, à l’occasion des journées européennes du patrimoine, en partenariat par l’association de sauvegarde et la commune.

L’église ancienne d’Audierne, inscrite aux monuments historiques est mentionnée dans des documents du XVe siècle sous le nom d’église Saint-Rumon. Au XVIIe, alors que l’activité économique est florissante dans le Cap Sizun, elle est agrandie et devient l’église Saint-Raymond-Nonnat (cardinal du XIIIe siècle). Elle est à nouveau transformée au XVIIIe et dotée alors de sa chaire, son clocher et son chœur actuels.

L’église est protégée depuis 1932 au titre des Monuments historiques ; sa chaire, son maître-autel, sa barrière de communion et deux cloches du XVIIIe ont également été classées depuis 2 ans.

Visites commentées de 10 à 12h et de 14 à 17h le samedi 20 et le dimanche 21 septembre.

Contrairement aux mentions sur certains documents patrimoniaux officiels, l’église n’est pas du XVIe mais du XVe et sa visite permet d’observer les traces des divers agrandissements et remplois (autels et pierres tombales …).

Les récents travaux d’étaiements constitue la première phase de sauvetage de l’église originelle d’Audierne. Elle nécessitera une seconde phase de travaux d’envergure, incluant le changement des charpentes et de la couverture, avant les travaux intérieurs.

Église Saint-Raymond 9 Rue Emile Zola, 29770 Audierne, France Audierne 29770 Audierne Finistère Bretagne 0298700847 Église du XVe siècle, agrandie du XVIIe au XVIIIe, dont le clocher a alors pris son aspect actuel.

Pour la première fois depuis 6 ans, l’église Saint-Raymond pourra être visitée.

M. Van Praët