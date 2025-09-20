Visite de l’église Saint-Rémi de Commissey Église Saint-Rémi Tanlay

Visite de l’église Saint-Rémi de Commissey 20 et 21 septembre Église Saint-Rémi Yonne

Entrée libre

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine venez visiter librement cette église dédiée à saint Rémi, qui date du XVIe siècle et a été reconstruite en 1846. Le bâtiment présente une nef unique voûtée en berceau, un transept et une abside couverte d’un dôme et une tour édifiée en 1860. La châsse de saint Gauthier est également remarquable.

Église Saint-Rémi 89430 Commissey Tanlay 89430 Commissey Yonne Bourgogne-Franche-Comté parking sur place.

Journées européennes du patrimoine 2025

