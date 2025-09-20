Visite de l’église Saint-Rémi de Domats Église Saint-Rémi Domats

Visite de l’église Saint-Rémi de Domats 20 et 21 septembre Église Saint-Rémi Yonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter librement l’église Saint-Rémi de Domats.

Vous pourrez admirer lors de votre visite :

– la statue de saint Rémi ;

– un calvaire en bois polychrome du XVIIe siècle classé au titre des Monuments historiques en 1969 et restauré en 2008 grâce à une souscription publique ;

– une statue de Vierge à l’Enfant en bois du XVIIe siècle ;

– un exemple unique de chaire assise sur le confessionnal qui date du XVIIIe siècle ;

– le bénitier et les fonds baptismaux, créés à partir de deux chapiteaux.

Détruite pendant cette guerre, l'église Saint-Rémi a été rebâtie vers les premières années du XVIe siècle. La nef voûtée en bois n'a pas de bas-côtés tandis que le cœur construit par les religieux de Saint-Julien du Sault présente une certaine élégance. Ce qui explique les voûtes Renaissance.

L’église, placée sous le patronage de saint Rémi, a subi de nombreuses catastrophes, en particulier des incendies qui la ravagèrent à maintes reprises.

Le village de Domats, à travers son église, a demandé la protection de saint Rémi (né vers 437 et mort le 13 janvier 533). Né non loin de Laon, saint Rémi fut nommé évêque de Reims à 22 ans et le resta pendant 74 ans. Il baptisa le roi Clovis Ier le 25 décembre d’une année comprise entre 496 et 499.

Vous trouverez dans l’église un tableau du XVIIe siècle représentant le baptême de Clovis par saint Rémi. Ce baptême a eu lieu à la cathédrale de Reims, c’est d’ailleurs dans cette cathédrale que la plupart des rois ont été sacrés. Rémi a été enterré dans la petite église Saint-Christophe de Reims, devenue par la suite la basilique Saint-Rémi.

Dans les années 1950, le chœur était séparé de la nef par une belle grille en fer forgé. Aujourd’hui, tout le reste du mobilier est à la même place. L’autel est relativement moderne : il fut construit dans les années 1960 dans le bois offert par M. Marois, alors propriétaire de la scierie, et réalisé par un menuisier du village.

