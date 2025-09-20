Visite de l’église Saint-Romain de Blaye Eglise Saint-Romain Blaye
Eglise Saint-Romain 3 Avenue Paul Tardy Blaye Gironde
Les bénévoles de l’association pour la sauvegarde de l’église Saint Romain vous accueillent tout le week-end et proposent chaque jour à 16h une visite guidée présentant l’histoire et la construction de l’église ainsi que les éléments architecturaux et religieux qui la composent. .
Eglise Saint-Romain 3 Avenue Paul Tardy Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 42 12 09
