Visite de l’église Saint-Romain de Blaye Eglise Saint-Romain Blaye

Visite de l'église Saint-Romain de Blaye samedi 20 septembre 2025.

Eglise Saint-Romain 3 Avenue Paul Tardy Blaye Gironde

2025-09-20

2025-09-21

2025-09-20

Les bénévoles de l’association pour la sauvegarde de l’église Saint Romain vous accueillent tout le week-end et proposent chaque jour à 16h une visite guidée présentant l’histoire et la construction de l’église ainsi que les éléments architecturaux et religieux qui la composent. .

