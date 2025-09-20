Visite de l’église Saint Samson Église Saint-Samson La Roche-Guyon

Visite de l’église Saint Samson 20 et 21 septembre Église Saint-Samson Val-D’Oise

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite de l’église et exposition d’artistes locaux

Partez à la découverte de l’église Saint-Samson, de style gothique flamboyant avec des éléments de la Renaissance et profitez en pour découvrir les oeuvres les plus récentes de nos artistes locaux.

La Seine, patrimoine architectural

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine dont le thème cette année est le patrimoine architectural,les villages de La Roche-Guyon, Haute-Isle et Vétheuil s’unissent pour vous proposer un riche programme autour de l’architecture, de l’histoire locale et de la Seine,mêlant expositions, conférences, visites guidées,ouverture de lieux emblématiques et animations.

Deux jours de programmation riche et accessible à tous pour découvrir à quel point c’est à la Seine que nous devons l’architecture si singulière de nos villages, à quel point c’est elle qui structure le paysage.

Église Saint-Samson Potager Fruitier de La Roche Guyon, 6 Rue du Dr Duval, 95780 La Roche-Guyon, France La Roche-Guyon 95780 Val-D’Oise Île-de-France

Visite libre

