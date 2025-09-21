VISITE DE L’ÉGLISE SAINT-SATURNIN Ceyras
VISITE DE L’ÉGLISE SAINT-SATURNIN
Rue de l’Église Ceyras Hérault
Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21
2025-09-21
Ouverture et visite de l’église Saint-Saturnin, de la chapelle de Leneyrac et de la chapelle d’Hortus.
Proposée par l’association du Patrimoine Culturel Ceyradais. .
Rue de l’Église Ceyras 34800 Hérault Occitanie +33 6 82 78 96 32
English :
Open and visit the Saint-Saturnin church, the Leneyrac chapel and the Hortus chapel.
German :
Öffnung und Besichtigung der Kirche Saint-Saturnin, der Kapelle von Leneyrac und der Kapelle von Hortus.
Italiano :
Aprite e visitate la chiesa di Saint-Saturnin, la cappella di Leneyrac e la cappella di Hortus.
Espanol :
Abra y visite la iglesia de Saint-Saturnin, la capilla de Leneyrac y la capilla de Hortus.
