VISITE DE L’ÉGLISE SAINT-SATURNIN Ceyras

Rue de l’Église Ceyras Hérault

Ouverture et visite de l’église Saint-Saturnin, de la chapelle de Leneyrac et de la chapelle d’Hortus.

Proposée par l’association du Patrimoine Culturel Ceyradais. .

Rue de l’Église Ceyras 34800 Hérault Occitanie +33 6 82 78 96 32

English :

Open and visit the Saint-Saturnin church, the Leneyrac chapel and the Hortus chapel.

German :

Öffnung und Besichtigung der Kirche Saint-Saturnin, der Kapelle von Leneyrac und der Kapelle von Hortus.

Italiano :

Aprite e visitate la chiesa di Saint-Saturnin, la cappella di Leneyrac e la cappella di Hortus.

Espanol :

Abra y visite la iglesia de Saint-Saturnin, la capilla de Leneyrac y la capilla de Hortus.

