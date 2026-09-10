Visite de l’église Saint-Saturnin de Berson, Eglise Saint-Saturnin, Berson
dimanche 20 septembre 2026 · Eglise Saint-Saturnin · Berson
Informations pratiques
Visite de l’église Saint-Saturnin de Berson Dimanche 20 septembre, 14h30 Eglise Saint-Saturnin Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Nous vous invitons à découvrir l’église Saint-Saturnin, un joyau historique et architectural, lors d’une visite guidée animée par les membres de l’association ARIEB. Plongez dans l’histoire de ce lieu emblématique, explorez ses détails architecturaux et ses secrets, et profitez des commentaires passionnés de spécialistes locaux. Une occasion unique d’allier culture, patrimoine et échanges enrichissants dans un cadre magnifique.
Eglise Saint-Saturnin 6 Rue de l’église, 33390 Berson Berson 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05-57-64-35-04 https://www.mairieberson.fr/ Visite guidée de l’Eglise Saint-Saturnin présence parking
Visite de l’église Saint-Saturnin guidée par les membres de l’association ARIEB.
©mairie de Berson
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- Portes ouvertes de l’église Saint-Saturnin Berson 20 septembre 2026