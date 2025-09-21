Visite de l’église Saint-Saturnin Église Saint-Saturnin Nogent-sur-Marne

Visite de l’église Saint-Saturnin Dimanche 21 septembre, 15h00 Église Saint-Saturnin Val-de-Marne

Entrée libre

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

L’église, classée au titre des monuments historiques, s’élève à l’emplacement d’un ancien édifice du VIIe siècle. Elle a été construite au XIIIe siècle, puis largement modifiée aux XVe et XVIe siècles, pour devenir l’édifice que l’on connaît aujourd’hui. On raconte que saint Ignace de Loyola, fondateur de la Compagnie de Jésus, aurait prié dans cette église au XVIe siècle.

A voir : portail, vitraux armoriés, piliers du collatéral sud.

Des bénévoles vous accueillent et vous proposent de la documentation et/ou des commentaires sur l’église, son histoire, le décor, etc.

Église Saint-Saturnin 128 Gd Rue Charles de Gaulle, 94130 Nogent-sur-Marne, France

