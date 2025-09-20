Visite de l’Eglise Saint-Sauveur Eglise Saint-Sauveur de Costa Costa

Visite de l’Eglise Saint-Sauveur Eglise Saint-Sauveur de Costa Costa samedi 20 septembre 2025.

Visite de l’Eglise Saint-Sauveur 20 et 21 septembre Eglise Saint-Sauveur de Costa Haute-Corse

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/toiles-de-saint-sauveur/78627

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Située au centre du village de Costa, l’église paroissiale Saint Sauveur renferme de nombreuses statues, des oeuvres d’art remarquables classées Monuments historiques tels que son orgue, des tableaux, meuble de sacristie et des stalles de confrérie.

Construite en 1757 et terminée en 1762, elle appartient au barocchetto génois, un peu plus tardif que l’époque baroque traditionnelle.

« À l’époque, l’édifice religieux n’abritait que l’actuelle confrérie attenante à l’église actuelle, explique Barthélémy Colombani, maire de la commune. En 1756, le village était couplé au village d’Occhiatana. Par la suite, la paroisse s’est divisée et les habitants de Costa ont demandé une église pour leur village. La confrérie a donc été agrandie afin de permettre aux fidèles de se réunir lors des différentes célébrations durant l’année. » C-M

« Cette église renferme un tableau qui représente Notre-Dame du Rosaire tendant le rosaire à saint Michel. Saint Philippe Néri, sainte Anastasie et sainte Catherine d’Alexandrie intercèdent pour les âmes du purgatoire. Sur cette représentation, nous trouvons également un galion génois qui fait penser à une bataille navale. Nous pouvons supposer qu’il s’agit d’un ex-voto de la bataille de Lépante. »

Le projet en cours est de restaurer des tableaux du XVIIIe siècle, véritables héritages artistiques du XVIIIe siècle car les toiles de l’église Saint-Sauveur sont en danger. Une collecte de la Fondation du patrimoine est disponible si vous souhaitez participer à ce projet : https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/toiles-de-saint-sauveur/78627

Eglise Saint-Sauveur de Costa 20226 costa Costa 20226 Haute-Corse Corse [{« link »: « https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/toiles-de-saint-sauveur/78627 »}]

Visite libre de l’Eglise Saint-Sauveur

CCIRB