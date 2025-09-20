Visite de l’église Saint-Sauveur Église Saint-Sauveur Salles

Visite de l’église Saint-Sauveur 20 et 21 septembre Église Saint-Sauveur Tarn

Gratuit.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite libre de l’église Saint-Sauveur de Salles

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’église Saint-Sauveur de Salles ouvre ses portes en visite libre.

Venez découvrir ce lieu de culte chargé d’histoire, son architecture sobre et élégante, son mobilier ancien et l’atmosphère paisible qui s’en dégage.

Une belle occasion de redécouvrir le patrimoine religieux local à votre rythme, en toute simplicité.

Église Saint-Sauveur 1 Rte de Cordes, 81640 Salles, France Salles 81640 Tarn Occitanie En 1290, une lettre royale de Philippe le Bel établit que la localité dépendait de la communauté de Cordes. L’église dépendait du chapitre cathédral d’Albi et avait pour annexe Saint-Martin de Campmars. L’église est à nef unique, de trois travées, prolongée à l’est par un grand sanctuaire rectangulaire et bordée de quatre chapelles. Un grand clocher, en partie ancien, est placé au-dessus de la première chapelle nord. L’édifice conserve de nombreux vestiges romans, dont trois chapiteaux historiés. Les voûtes sont flamboyantes (XVIe siècle), permettant de distinguer deux campagnes principales. Le portail occidental accuse un style du XIVe siècle.

