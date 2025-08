Visite de l’église Saint-Sulpice et du prieuré Saint-Laurent Palluau-sur-Indre

Visite de l’église Saint-Sulpice et du prieuré Saint-Laurent Palluau-sur-Indre dimanche 3 août 2025.

Visite de l’église Saint-Sulpice et du prieuré Saint-Laurent

19 place Frontenac Palluau-sur-Indre Indre

Aux confins du Berry s’élève la commune de Palluau-sur-Indre. Perchée sur son éperon rocheux, cette charmante bourgade domine la vallée de l’Indre et abrite un patrimoine remarquable et authentique, mêlant trésors architecturaux et paysages préréservés.

Laissez-vous guider pour une immersion dans ce village de caractère. La visite commence par l’église Saint-Sulpice, d’abord dédiée à Saint-Sébastien au XIIe siècle, puis devenue chapitre et collégiale Sainte-Ménéhoulde au XIIIe siècle. Un peu plus loin, le prieuré Saint-Laurent, longtemps ignoré, vendu comme bien national à la Révolution puis transformé en logements, a été sauvé grâce à l’initiative passionnée du docteur Léon Baudry. Construit entre la fin du XIe et le début du XIIe siècle, il conserve de magnifiques fresques parmi les plus anciennes de France, témoins précieux de l’essor de l’art médiéval, tant par leur richesse que par la diversité de leurs motifs.

Accompagnés par Catherine Perreau-Sigogne, vous plongerez dans l’histoire passionnante de ces murs ! .

On the edge of the Berry region lies the commune of Palluau-sur-Indre. Perched on a rocky outcrop, this charming village overlooks the Indre valley and boasts a remarkable, authentic heritage, combining architectural treasures and pristine landscapes.

Am Rande des Berry liegt die Gemeinde Palluau-sur-Indre. Das charmante Städtchen liegt auf einem Felsvorsprung über dem Tal des Indre und beherbergt ein bemerkenswertes und authentisches Kulturerbe, das architektonische Schätze und unberührte Landschaften miteinander verbindet.

Palluau-sur-Indre si trova ai margini della regione del Berry. Arroccata su uno sperone roccioso, questa incantevole cittadina si affaccia sulla valle dell’Indre e vanta un patrimonio notevole e autentico, che unisce tesori architettonici e paesaggi incontaminati.

Palluau-sur-Indre se encuentra en el límite de la región de Berry. Encaramada en un promontorio rocoso, esta pequeña y encantadora ciudad domina el valle del Indre y presume de un patrimonio notable y auténtico, que combina tesoros arquitectónicos y paisajes vírgenes.

