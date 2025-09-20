Visite de l’église Saint-Sylvestre de Tanlay Église Saint-Sylvestre Tanlay

Visite de l’église Saint-Sylvestre de Tanlay Église Saint-Sylvestre Tanlay samedi 20 septembre 2025.

Visite de l’église Saint-Sylvestre de Tanlay 20 et 21 septembre Église Saint-Sylvestre Yonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’église Saint-Sylvestre de Tanlay, bâtie par la volonté de Marie Camus, veuve d’Hémery en 1655. Sur la tour du clocher figurent les armes du roi, des Chabot et des Clermont-Tonnerre.

La façade de l’église est d’ordre dorique comme l’avant-château. Son fronton est décoré de têtes et de vases de flammes et son porche date de 1657. La nef représente une croix de Lorraine avec deux chapelles de transept et deux chapelles absidiales. Excepté la nef, l’église est rehaussée de belles boiseries aux frises sculptées.

Église Saint-Sylvestre 89430 Tanlay Tanlay 89430 Yonne Bourgogne-Franche-Comté Parking sur place.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Christian Horiot