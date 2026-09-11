Visite de l’église Saint-Sylvestre de West-Cappel (guidée et/ou libre), Eglise Saint-Sylvestre 59380, West-Cappel

Informations pratiques

Visite de l’église Saint-Sylvestre de West-Cappel (guidée et/ou libre) Dimanche 20 septembre, 14h00 Eglise Saint-Sylvestre 59380 Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite de l’église Saint-Sylvestre de West-Cappel le dimanche 20 septembre 2026 :

– visite libre de 14 h à 18 h

– visite guidée à 16 h

Eglise Saint-Sylvestre 59380 Contour de l’Eglise 59380 WEST-CAPPEL West-Cappel 59380 Nord Hauts-de-France

Visite de l’église Saint-Sylvestre de West-Cappel le dimanche 20 septembre 2026 :