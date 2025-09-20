Visite de l’église Saint-Symphorien-Les Carmes Église Saint-Symphorien-les-Carmes Avignon
Visite de l’église Saint-Symphorien-Les Carmes Église Saint-Symphorien-les-Carmes Avignon samedi 20 septembre 2025.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00
Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T17:00:00
Les après-midi, proposition de visites commentées par Monsieur Bernard Thomas.
Église de l’ancien couvent des Carmes (XIVe siècle), prend officiellement le titre paroissial de Saint-Symphorien en 1853. Peintures de N. Mignard, P. Parrocel et G. Grève. Orgue classé. Cloître.
Église Saint-Symphorien-les-Carmes 14 Place des Carmes, 84000 Avignon, France. L'église des Carmes, actuellement église paroissiale Saint-Symphorien date du 2e quart du XIVe siècle.
Journées européennes du patrimoine 2025
