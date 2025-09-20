Visite de l’église Saint-Symphorien-Les Carmes Église Saint-Symphorien-les-Carmes Avignon

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

Les après-midi, proposition de visites commentées par Monsieur Bernard Thomas.

Église de l’ancien couvent des Carmes (XIVe siècle), prend officiellement le titre paroissial de Saint-Symphorien en 1853. Peintures de N. Mignard, P. Parrocel et G. Grève. Orgue classé. Cloître.

Église Saint-Symphorien-les-Carmes 14 Place des Carmes, 84000 Avignon, France Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490821056 http://www.diocese-avignon.fr L’église des Carmes, actuellement église paroissiale Saint-Symphorien date du 2e quart du XIVe siècle.

Journées européennes du patrimoine 2025

© F. Barrot