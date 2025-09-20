Visite de l’église Saint-Valentin d’Arthonnay Église Saint-Valentin d’Arthonnay Arthonnay

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

L’église Saint-Valentin datant du deuxième quart du XVIe siècle, n’est plus aujourd’hui qu’une ruine émouvante. En effet, après plusieurs incendies successifs, l’église devenue extrêmement fragile, s’est effondrée en plusieurs endroits depuis le début du XXe siècle. Venez la découvrir à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Église Saint-Valentin d’Arthonnay 89470 Arthonnay Arthonnay 89740 Yonne Bourgogne-Franche-Comté Vue de l’exterieur uniquement.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Commune d’Arthonnay