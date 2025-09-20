Visite de l’église Saint-Vilmer Église Saint-Vilmer Tanlay

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter librement l’église Saint-Vilmer de Saint-Vinnemer.

Dédiée à saint Pierre et saint Paul, l’église elle est placée sous le vocable de saint Vilmer, certainement Wilhelm, un moine défricheur fêté le 17 juin.

Au Xe siècle, l’église, ancienne chapelle, est associée à un prieuré dont il reste quelques bâtiments devenus salle des fêtes communale. Il dépend de l’abbaye Saint-Michel de Tonnerre. À la limite de la Champagne et de la Bourgogne, il est aussi le siège d’un doyenné en partie sur l’Aube.

L’église possède un porche roman du XIIIe siècle. Elle est composée d’une grande nef avec une voûte en bois en berceau, devant une deuxième partie ressérée, à la droite de laquelle monte un clocher fortifié.

Elle a fait l’objet de nombreux remaniements successifs dont les traces sont visibles. On peut également deviner les traces d’une litre seigneuriale et des vestiges de fresques. Quelques statues sont visibles. Un vitrail sur le fond du mur du chœur représente le saint.

Le village, fortifié au XVIe siècle, garde différents éléments de cette période à découvrir en se promenant.

© Christian Horiot