Visite de l’église Saint-Yon Eglise Saint-Yon Ploërdut

Visite de l’église Saint-Yon Eglise Saint-Yon Ploërdut samedi 20 septembre 2025.

Visite de l’église Saint-Yon 20 et 21 septembre Eglise Saint-Yon Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, l’église Saint-Yon, construite à partir du 16e siècle, ouvre ses portes. En levant le regard sur le clocher de granite, vous apercevrez de nombreuses têtes humaines sculptées. Dans l’église, vous découvrirez des autels gallo-romains réemployés comme bénitiers.

Eglise Saint-Yon Locuon, 56160, Ploërdut Ploërdut 56160 Locuon Morbihan Bretagne https://ploerdut.bzh/decouvrir-ploerdut L’église Saint-Yon possède des caractères du XVIe siècle. Son clocher est sculpté de têtes humaines. On remarque une belle fleur de lys sur un vitrail, ainsi que deux autels gallo-romains réemployés comme bénitiers.

Dans le cimetière, accolé à l’église, les sculptures du calvaire datent du XVIe siècle.

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, l’église Saint-Yon, construite à partir du 16e siècle, ouvre ses portes. En levant le regard sur le clocher de granite, vous apercevrez de nombreuses Dans…

PAH des Rohan