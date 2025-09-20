Visite de l’église Saint Yves Rue de l’église Minihy-Tréguier
Visite de l’église Saint Yves Rue de l’église Minihy-Tréguier samedi 20 septembre 2025.
Visite de l’église Saint Yves
Rue de l’église Eglise Saint Yves Minihy-Tréguier Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
Date(s) :
2025-09-20
Eglise mère des églises saint Yves dans le monde entier, l’église de Minihy-Tréguier construite sur la chapelle fondée en 1293 par Yves Hélory de Kermartin sur ses terres familiales a bénéficié pendant 5 ans de très importants travaux de restauration intérieurs et extérieurs. Des visites libres ou guidées vous permettront d’en découvrir toute la richesse et la beauté. .
Rue de l’église Eglise Saint Yves Minihy-Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 92 30 51
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Visite de l’église Saint Yves Minihy-Tréguier a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose