Visite de l’église Saint Yves Rue de l’église Minihy-Tréguier

Rue de l’église Eglise Saint Yves Minihy-Tréguier Côtes-d’Armor

Eglise mère des églises saint Yves dans le monde entier, l’église de Minihy-Tréguier construite sur la chapelle fondée en 1293 par Yves Hélory de Kermartin sur ses terres familiales a bénéficié pendant 5 ans de très importants travaux de restauration intérieurs et extérieurs. Des visites libres ou guidées vous permettront d’en découvrir toute la richesse et la beauté. .

Rue de l’église Eglise Saint Yves Minihy-Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 92 30 51

