Visite de l’église Sainte-Bernadette du Banlay Église Sainte-Bernadette du Banlay Nevers

Visite de l’église Sainte-Bernadette du Banlay 20 et 21 septembre Église Sainte-Bernadette du Banlay Nièvre

Entrée libre

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Œuvre majeure de l’architecture contemporaine, réalisée par Claude Parent et Paul Virilio, l’église Sainte-Bernadette de Nevers vous ouvre ses portes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Un guide sera présent le temps de l’après-midi et pourra accueillir les visiteurs pour des visites d’une heure, à 14h, 15h, 16h et 17h.

Église Sainte-Bernadette du Banlay 29 rue Claude Parent, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

