Visite de l’église Sainte-Brigitte Église Sainte-Brigitte Sainte-Brigitte

Visite de l’église Sainte-Brigitte Église Sainte-Brigitte Sainte-Brigitte samedi 20 septembre 2025.

Visite de l’église Sainte-Brigitte 20 et 21 septembre Église Sainte-Brigitte Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Ancienne chapelle tréviale de Cléguérec, devenue église paroissiale en 1820, l’édifice est doté d’un riche patrimoine. Deux retables des 17e et 19e siècles prennent place à l’intérieur, le plus ancien étant classé au titre des monuments historiques.

De remarquables statues en bois polychrome ornent l’église, dont une de saint Éloi, patron des forgerons, nombreux sur cette commune par le passé. Surmontée d’un clocheton, l’église a pourtant la particularité d’avoir un clocher déporté, restauré récemment.

Église Sainte-Brigitte 56480, Sainte-Brigitte Sainte-Brigitte 56480 Morbihan Bretagne 02 97 27 61 69 https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA00009953 Ancienne chapelle tréviale de Cléguérec, devenue église paroissiale en 1820, l’édifice est doté d’un riche patrimoine : retables des 17e et 19e siècles, le plus ancien étant classé au titre des monuments historiques, remarquables statues en bois polychrome dont un saint Éloi, patron des forgerons, nombreux dans cette commune par le passé. Les peintures de la voûte ont été restituées telles qu’à l’origine. Les vitraux sont authentiques, excepté ceux du chœur, plus récents.

Surmontée d’un clocheton, l’église a l’originalité d’avoir un clocher extérieur, restauré en début d’année 2024 pour lui donner de la superbe.

Ancienne chapelle tréviale de Cléguérec, devenue église paroissiale en 1820, l’édifice est doté d’un riche patrimoine. Deux retables des 17e et 19e siècles prennent place à l’intérieur, le plus étant…

PAH des Rohan