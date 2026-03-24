Visite de l’église Sainte-Colombe

Eglise Porte-de-Seine Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:00:00

fin : 2026-05-30 23:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Histoire de l’église Sainte-Colombe et de ses restaurations

Présentation des œuvres présentes dans l’église

Présentation des vitraux récemment restaurés

Présentation des bannières des Charitons .

Eglise Porte-de-Seine 27430 Eure Normandie +33 2 32 59 25 36 mairie.portedeseine@orange.fr

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English : Visite de l’église Sainte-Colombe

L’événement Visite de l’église Sainte-Colombe Porte-de-Seine a été mis à jour le 2026-03-24 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure