Visite de l’église Sainte-Colombe Porte-de-Seine
Visite de l’église Sainte-Colombe Porte-de-Seine samedi 30 mai 2026.
Visite de l’église Sainte-Colombe
Eglise Porte-de-Seine Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:00:00
fin : 2026-05-30 23:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Histoire de l’église Sainte-Colombe et de ses restaurations
Présentation des œuvres présentes dans l’église
Présentation des vitraux récemment restaurés
Présentation des bannières des Charitons .
Eglise Porte-de-Seine 27430 Eure Normandie +33 2 32 59 25 36 mairie.portedeseine@orange.fr
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English : Visite de l’église Sainte-Colombe
L’événement Visite de l’église Sainte-Colombe Porte-de-Seine a été mis à jour le 2026-03-24 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure