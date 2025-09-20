Visite de l’église Sainte-Croix Église Sainte-Croix-d’Ivry-Port Ivry-sur-Seine

Visite de l’église Sainte-Croix Église Sainte-Croix-d’Ivry-Port Ivry-sur-Seine samedi 20 septembre 2025.

Visite de l’église Sainte-Croix 20 et 21 septembre Église Sainte-Croix-d’Ivry-Port Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

La paroisse d’Ivry-Port a été créée en 1908. Plusieurs chapelles provisoires se succèdent jusqu’à l’aménagement d’un lieu de culte 41, rue de Seine (actuelle rue Lénine) dans un ancien garage. Cette église subsiste jusqu’à sa destruction par un incendie en 2000. Les architectes Jean-Pol Hindré et Jean-Claude Riguet sont alors chargés par le diocèse de Créteil de construire un nouvel édifice. Les matériaux utilisés seront le verre, le bois, le métal, la brique, le béton. L’église s’ouvre comme une coquille St-Jacques du nord vers le sud. Son baptistère est une cuve, acquise par Madeleine Delbrêl (1904-1964) et utilisée par des réfugiés espagnols pour produire du Turron.

Samedi 20 septembre

• De 15h à 18h : visites libres.

Dimanche 21 septembre

• De 11h à 17h : visites libres.

• À 11h30 et 15h : visites guidées.

Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Église Sainte-Croix-d’Ivry-Port 41 rue Lénine 94200 Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine 94200 Ivry port Val-de-Marne Île-de-France 01 49 60 25 08 http://www.ivry94.fr Il y a tout juste 10 ans, Jean-Pol Hindré et Jean-Claude Riguet, architectes, ont été chargés par le diocèse de Créteil de construire cet édifice, en remplacement du sanctuaire détruit par un incendie en 2000. La visite commentée permet de découvrir l’histoire de la paroisse d’Ivry-Port et de comprendre les choix architecturaux. RER C Gare d’Ivry / Bus 125 Molière

La paroisse d’Ivry-Port a été créée en 1908. Plusieurs chapelles provisoires se succèdent jusqu’à l’aménagement d’un lieu de culte 41, rue de Seine (actuelle rue Lénine) dans un ancien garage. Cette …

Paroisse d’Ivry-Port / Droits reservés