Visite de l’église Sainte Croix Eglise Sainte Croix Gannat vendredi 19 septembre 2025.

Début : 2025-09-19T15:00:00 – 2025-09-19T16:00:00

Fin : 2025-09-19T15:00:00 – 2025-09-19T16:00:00

Venez découvrir les trrésors de l’église Sainte Croix sous la houlette de Marc Brullé, président de l’association des Amis des églises de Gannat.

Sauf si baptêmes ou funérailles.

Eglise Sainte Croix place Hennequin 03800 Gannat Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Mairie de Gannat